Рибери травмировал голову в результате автомобильной аварии

Фото инстаграм Франка Рибери

"Салернитана" на своём официальном сайте сообщила о попадании вингера Франка Рибери в дорожно-транспортное происшествие.

Пресс-служба итальянского клуба уточнила, что 38-летний футболист во время аварии был на пассажирском сидении и получил лёгкую травму головы.

СМИ пишут, что автомобиль, в котором находился француз, врезался в светофор.

В текущем сезоне Рибери сыграл за "Салернитану" 16 матчей и сделал 2 голевые передачи.

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