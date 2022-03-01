Рибери травмировал голову в результате автомобильной аварии
"Салернитана" на своём официальном сайте сообщила о попадании вингера Франка Рибери в дорожно-транспортное происшествие.
Пресс-служба итальянского клуба уточнила, что 38-летний футболист во время аварии был на пассажирском сидении и получил лёгкую травму головы.
СМИ пишут, что автомобиль, в котором находился француз, врезался в светофор.
В текущем сезоне Рибери сыграл за "Салернитану" 16 матчей и сделал 2 голевые передачи.
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|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
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|26
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|6
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|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|Торино
|26
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|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|17