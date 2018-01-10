Рибери: "У меня много вариантов для продолжения карьеры"
Французский полузащитник "Баварии" Франк Рибери не исключает вероятности смены клуба летом.
"У меня есть еще пять месяцев до окончания контракта с "Баварией". Я рад, что набрал хорошую форму после травмы. У меня много вариантов для продолжения карьеры", - приводит слова Рибери Goal.com.
В этом сезоне 34-летний Рибери провел за "Баварию" 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Не пропустите: "Вольфсбург" приобрел швейцарского вингера. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: "Барселона" подписала своего второго новичка в зимнее трансферное окно
-
Очередное испытание для "Сельты": галисийцы сразятся с "Барселоной" на "Камп Ноу"
-
"Нумансия" дала бой "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу"
-
ПСЖ на классе побеждает "Амьен" и выходит в полуфинал Кубка французской лиги
-
В первом полуфинальном матче Кубка Лиги "Челси" и "Арсенал" голов не забивали
Лента новостей
-
УЕФА представил свою сборную 2017-го года
-
"Наполи" заинтересован в подписании двух игроков "Барселоны"
-
Ари: "Халк в Китай не звал"
-
Эмери прокомментировал работу ПСЖ на зимнем трансферном рынке
-
Летом "Манчестер Юнайтед" планирует сделать громкое подписание
-
"Реал" интересуется трансферной целью "Барселоны"
-
Форвард "Зенита" близок к переходу в "Панатинаикос"
-
Юный Де Брюйне рассказал, за какой из клубов АПЛ он хотел бы выступать
-
Роналду назвал идеального кандидата на возможную замену Зидану
-
"Тоттенхэм" намерен сделать Кейна самым высокооплачиваемым игроков в АПЛ
-
Антон Миранчук ответил Кутепову, пообещавшему, что "Спартак" догонит "Локомотив"
-
"Манчестер Юнайтед" не намерен менять свою позицию по вингеру ПСЖ
-
"Андерлехт" назвал цену "Манчестер Юнайтед" на Дендонкера
-
Роналду контактирует с европейским грандом
-
Официально: "Барселона" подписала своего второго новичка в зимнее трансферное окно
-
Манчини назвал свою тренерскую мечту
-
Месси назвал самую проблемную позицию "Барселоны"
-
Перес определился с первым зимним подписанием "Реала"
-
Зимой "Реал" может потерять своего хавбека
-
Манчини: "Кокорин - суперзвезда, он может играть в любом европейском клубе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|17
|41
|2
|Шальке
|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
|17
|28
|5
|РБ Лейпциг
|17
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
|19
|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6