Рибери: "У меня много вариантов для продолжения карьеры"



Французский полузащитник "Баварии" Франк Рибери не исключает вероятности смены клуба летом.

"У меня есть еще пять месяцев до окончания контракта с "Баварией". Я рад, что набрал хорошую форму после травмы. У меня много вариантов для продолжения карьеры", - приводит слова Рибери Goal.com.

В этом сезоне 34-летний Рибери провел за "Баварию" 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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