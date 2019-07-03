Рибери: "У меня множество предложений со всей Европы"

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Рибери: "У меня множество предложений со всей Европы"
Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери заявил, что он в ближайшее время определится со своим будущим.

"Я в хорошей форме. Но пока не определился со своим будущим. Все решится в ближайшие недели. У меня множество предложений со всей Европы. Но я буду принимать решение исходя из интересов семьи. 

Я все еще слежу за "Баварией". Команде нужны игроки топ-уровня, поэтому им придется потратить много денег", - приводит слова Рибери Bild.

36-летний Рибери выступал за "Баварию" с 2007 по 2019 годы. За немецкий клуб он за всю карьеру провел 425 матчей во всех турнирах, в которых забил 124 гола и отдал 182 результативные передачи.

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