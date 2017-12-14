Вингер "Баварии" Франк Рибери принял участие в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги против "Кёльна".

Эта игра стала для 34-летнего француза 366-й в составе мюнхенской команды.

Таким образом, Рибери установил рекорд "Баварии" по числу матчей среди легионеров, превзойдя достижение Хасана Салихамиджича, в активе которого 365 поединков в футболке "Рекордмастер". | http://soccernews.ru