Рибери установил рекорд Бундеслиги

Вингер "Баварии" Франк Рибери вписал своё имя в историю Бундеслиги, сообщает Mister Chip.

36-летний француз сегодня стал девятикратным чемпионом Германии. Ранее подобное не удавалось ни одному игроку.

По 8 титулов в активе Мехмета Шолля, Оливера Кана, Бастиана Швайнштайгера, Давида Алабы, Томаса Мюллера и Арьена Роббена (все - "Бавария").

Напомним, что Рибери провёл последний матч в составе "ротен", цвета которых он защищал с 2007 года.

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