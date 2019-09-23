Рибери установил рекорд Серии А

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Рибери установил рекорд Серии А

Вингер "Фиорентины" Франк Рибери стал рекордсменом чемпионата Италии, сообщает Opta.

Француз стал самым возрастным легионером, забившим дебютный гол в Серии А.

Экс-игрок "Баварии" отличился в возрасте 36 лет и 168 дней.

Напомним, что Рибери поразил ворота "Аталанты" в матче четвёртого тура итальянского первенства.

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