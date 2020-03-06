Рибери вернулся в строй после трёхмесячного перерыва

Вингер "Фиорентины" Франк Рибери приступил к тренировкам после длительного отсутствия в составе, обусловленного травмой.

Напомним, что французский ветеран пропустил более трёх месяцев из-за повреждения связок голеностопа правой ноги.

Теперь же 36-летний футболист полностью вылечился и готов вернуться на поле.

Напомним, что Рибери перешёл в "Фиорентину" летом на правах свободного агента, сыграл 11 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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