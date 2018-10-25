Вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери восстановился после травмы позвоночника, сообщает официальный сайт клуба.

35-летний француз вернулся к тренировкам в общей группе и готов сыграть в ближайшем матче своей команды против "Майнца".

В этом сезоне Рибери провёл за "Баварию" 10 поединок и сделал 1 ассист.

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