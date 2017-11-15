Рибери возобновил тренировки в общей группе "Баварии"

Вингер "Баварии" Франк Рибери близок к возвращению в строй, сообщает официальный сайт клуба.

34-летний француз полностью восстановился после травмы колена и уже приступил к тренировкам в общей группе мюнхенской команды.

Напомним, что Рибери находился в лазарете с 1 октября. В его активе в этом сезоне 9 матчей, 1 гол и 1 ассист.

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