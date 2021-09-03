Рибери выбирает между двумя клубами

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Рибери выбирает между двумя клубами

Фото инстаграм Франка Рибери

Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери продолжит карьеру в Италии или Турции.

По информации журналиста Николо Скиры, 38-летний футболист ведёт переговоры с "Салернитаной" и "Карагюмрюком".

Сейчас француз является свободным агентом. Этим летом он покинул "Фиорентину" в связи с истечением срока контракта.

Требования Рибери по зарплате - 1,8 миллиона евро в год.

Не пропустите: Переход Рибери в "Верону" находится на грани срыва. | http://soccernews.ru
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