Рибери выбирает между двумя клубами
Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери продолжит карьеру в Италии или Турции.
По информации журналиста Николо Скиры, 38-летний футболист ведёт переговоры с "Салернитаной" и "Карагюмрюком".
Сейчас француз является свободным агентом. Этим летом он покинул "Фиорентину" в связи с истечением срока контракта.
Требования Рибери по зарплате - 1,8 миллиона евро в год.
Не пропустите: Переход Рибери в "Верону" находится на грани срыва. | http://soccernews.ru
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