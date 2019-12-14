Рибери выбыл на длительный срок
"Фиорентина" опубликовала информацию о травме Франка Рибери.
Сообщается, что 36-летний француз в Германии перенес операцию по стабилизации сустава голеностопа правой ноги. Из-за повреждения футболист выбыл на 10 недель.
В этом сезоне на счету Рибери два гола и две результативные передачи в 11 играх.
Читайте также: Кризис "Наполи" серьезней, чем кажется, и Гаттузо здесь не помощник! Разбираем, почему Анчелотти провалился в Неаполе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" потеряла очки в гостевом матче с "Реал Сосьедад"
-
"Бавария" и "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 15-го тура Бундеслиги
-
"Ливерпуль" одержал очередную победу в АПЛ
-
Азар пообещал вернуться в "Челси"
-
Российский министр пообещал значительное улучшение финансового состояния ЦСКА
Лента новостей
-
Коутиньо стал первым бразильцем с 2003 года, который оформил хет-трик за "Баварию"
-
"Норвич" прервал победную серию "Лестера"
-
Левандовски вышел на третье место в списке бомбардиров Бундеслиги
-
"Шахтер" завершил год победой над "Зарей"
-
1
"Челси" проиграл "Борнмуту", "Лестер" сыграл вничью с "Норвичем" и другие результаты 17-го тура АПЛ
-
2
"Барселона" потеряла очки в гостевом матче с "Реал Сосьедад"
-
Рибери выбыл на длительный срок
-
"Бавария" и "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 15-го тура Бундеслиги
-
"Ливерпуль" теряет Вейналдума
-
"Брешия" разгромила "Лечче" в матче Серии А
-
Карраско близок к возвращению в Испанию
-
"Интер" отменил пресс-конференцию Конте из-за статьи Corriere dello Sport
-
Агент прокомментировал интерес "Фламенго" к Роше
-
Президент "Баварии" выступает против создания Суперлиги
-
РПЛ опубликовала рейтинг футболистов, совершивших наибольшее количество отборов
-
Жирков стал обладателем премии "Джентельмен года"
-
1
"Ливерпуль" одержал очередную победу в АПЛ
-
"Леванте" в гостях обыграл "Гранаду"
-
Салах обогнал Суареса в списке лучших бомбардиров "Ливерпуля"
-
Азар пообещал вернуться в "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|15
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Удинезе
|15
|15
|16
|Лечче
|16
|15
|17
|Брешия
|15
|13
|18
|Сампдория
|15
|12
|19
|Дженоа
|15
|11
|20
|СПАЛ
|15
|9