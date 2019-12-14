Рибери выбыл на длительный срок

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Рибери выбыл на длительный срок

"Фиорентина" опубликовала информацию о травме Франка Рибери.

Сообщается, что 36-летний француз в Германии перенес операцию по стабилизации сустава голеностопа правой ноги. Из-за повреждения футболист выбыл на 10 недель.

В этом сезоне на счету Рибери два гола и две результативные передачи в 11 играх.

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