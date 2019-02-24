Рибери выразил недовольство Ковачем

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Рибери выразил недовольство Ковачем

У вингера "Баварии" Франка Рибери возникли разногласия с тренером команды Нико Ковачем.

Французский ветеран остался недоволен своей заменой во вчерашнем матче с "Гертой" (1:0). После ухода с поля Ковач хотел пожать руку Рибери, однако игрок проигнорировал тренера.

Отметим, что Рибери на поле сменил Кингсли Коман, который спустя 9 минут не смог продолжить игру из-за травмы.

Рибери первый раз в текущем году появился в стартовом составе "Баварии". Всего в этом сезоне он провел 27 игр, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

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