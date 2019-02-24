Рибери выразил недовольство Ковачем
У вингера "Баварии" Франка Рибери возникли разногласия с тренером команды Нико Ковачем.
Французский ветеран остался недоволен своей заменой во вчерашнем матче с "Гертой" (1:0). После ухода с поля Ковач хотел пожать руку Рибери, однако игрок проигнорировал тренера.
Отметим, что Рибери на поле сменил Кингсли Коман, который спустя 9 минут не смог продолжить игру из-за травмы.
Рибери первый раз в текущем году появился в стартовом составе "Баварии". Всего в этом сезоне он провел 27 игр, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|22
|51
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Байер Леверкузен
|22
|36
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|34
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|28
|13
|Фрайбург
|23
|27
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|23
|13