Рибери высказался о Левандовском

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Экс-футболист "Баварии" Франк Рибери, ныне выступающий в "Салернитане", поделился мнением о нападающем мюнхенского клуба Роберте Левандовском и его шансах на "Золотой мяч".

"Роберт много и хорошо работает каждый день. За его голами стоит не только талант, но и большой профессионализм.

Он робот. Роберт так много забивал еще вместе со мной и Роббеном и делает это до сих пор – это не совпадение. Левандовски – чемпион, и он заслужил "Золотой мяч" в 2021 году", – сказал француз в интервью для Tuttosport.

В нынешнем сезоне Левандовски сыграл в 39 матчах "Баварии" во всех турнирах, в которых забил 45 голов.

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