Рибери высказался о Левандовском
Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен
Экс-футболист "Баварии" Франк Рибери, ныне выступающий в "Салернитане", поделился мнением о нападающем мюнхенского клуба Роберте Левандовском и его шансах на "Золотой мяч".
"Роберт много и хорошо работает каждый день. За его голами стоит не только талант, но и большой профессионализм.
Он робот. Роберт так много забивал еще вместе со мной и Роббеном и делает это до сих пор – это не совпадение. Левандовски – чемпион, и он заслужил "Золотой мяч" в 2021 году", – сказал француз в интервью для Tuttosport.
В нынешнем сезоне Левандовски сыграл в 39 матчах "Баварии" во всех турнирах, в которых забил 45 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20