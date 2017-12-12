Рибери: "Я не боюсь потерять свое место в составе, потому что знаю свои качества"

Теги бавария мюнхенфранк рибери

Рибери: "Я не боюсь потерять свое место в составе, потому что знаю свои качества"Полузащитник "Баварии" Франк Рибери рассказал о конкуренции за место в составе Кингсли Команом.

По словам французского футболиста, в немецком клубе игровой практики хватит всем.

"Я не боюсь потерять свое место, потому что знаю свои качества. Я уже многого добился в своей карьере и могу продолжать играть. Кингсли хороший футболист, он играет все лучше и лучше. Но сезон длинный, нам нужно много игроков, потому что у нас матчи раз в три дня", - отметил он. 

Читайте: Дракслер может стать заменой Рибери в "Баварии" | http://soccernews.ru

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