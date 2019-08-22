Рибери: "Я пришел в "Фиорентину" не для соперничества с Роналду"

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Рибери: "Я пришел в "Фиорентину" не для соперничества с Роналду"

Новичок "Фиорентины" Франк Рибери высказался о переходе в флорентийский клуб.

"Я очень благодарен своим агентам и руководству клуба. Я рад, что нам удалось договориться. Моя супруга очень повлияла на мой выбор, я всегда прислушиваюсь к своей семье.

Я пришел в клуб не для соперничества с Криштиану Роналду. Серия А - замечательный турнир с огромным количеством хороших футболистов. У меня также были варианты с возвращением во Францию. Я давно не выступал на родине, однако я отправился за новым опытом", - цитирует Рибери Football Italia.

Напомним, что 36-летний игрок подписал с клубом двухлетний контракт.

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