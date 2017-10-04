Рибери заплатил за переход своего брата в клубе третьего дивизиона Франции

Теги франк риберибавария мюнхен

Рибери заплатил за переход своего брата в клубе третьего дивизиона ФранцииПолузащитник "Баварии" Франк Рибери помог своему брату Франсуа стать игроком команды третьей лиги Франции.

34-летний футболист перевел на счета "Байонна" около 35 тысяч евро, чтобы покрыть расходы на получение игровой лицензии. 

"Франк оплатил федеральный контракт своего брата, который составляет около 35 тысяч евро. Один из наших членов совета встретился с Рибери в Капбретоне, где Франк проходил физиотерапию. Именно так был подписан контракт", - сказал член правления "Байонна" Жан-Пьер Мейнард.

Читайте: Маркус Баббель: "Рибери все еще думает, что он находится на одном уровне с Месси и Роналду"  |  http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 7 19
2 Бавария Мюнхен 7 14
3 Хоффенхайм 7 14
4 Ганновер 96 7 12
5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Герта 7 9
11 Байер Леверкузен 7 8
12 Вольфсбург 7 7
13 Майнц 05 7 7
14 Штутгарт 7 7
15 Фрайбург 7 7
16 Гамбург 7 7
17 Вердер Бремен 7 4
18 Кельн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов