Рибери заплатил за переход своего брата в клубе третьего дивизиона Франции

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери помог своему брату Франсуа стать игроком команды третьей лиги Франции.

34-летний футболист перевел на счета "Байонна" около 35 тысяч евро, чтобы покрыть расходы на получение игровой лицензии.

"Франк оплатил федеральный контракт своего брата, который составляет около 35 тысяч евро. Один из наших членов совета встретился с Рибери в Капбретоне, где Франк проходил физиотерапию. Именно так был подписан контракт", - сказал член правления "Байонна" Жан-Пьер Мейнард.

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