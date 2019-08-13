Рибери заявил, что хотел бы получать 8 миллионов евро в новом клубе
Полузащитник Франк Рибери рассказал, какую бы зарплату хотел получать в новом клубе. Об этом сообщает Futbol Arena.
По данным источника, 36-летний футболист пока не определился с командой, за которую хотел бы выступать, однако знает, что хочет зарабатывать 8 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что в хавбеке заинтересована "Фиорентина", которая не сможет платить сумму, которую запрашивает полузащитник.
Также была информация о том, что Рибери отказал клубам из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.
А еще: Агент Рибери - о возможном переходе в "Локомотив": "Переговоры ведутся, но очень многое поставлено на карту"
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19