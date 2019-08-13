Рибери заявил, что хотел бы получать 8 миллионов евро в новом клубе

Теги франк риберифиорентина

Рибери заявил, что хотел бы получать 8 миллионов евро в новом клубе

Полузащитник Франк Рибери рассказал, какую бы зарплату хотел получать в новом клубе. Об этом сообщает Futbol Arena.

По данным источника, 36-летний футболист пока не определился с командой, за которую хотел бы выступать, однако знает, что хочет зарабатывать 8 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что в хавбеке заинтересована "Фиорентина", которая не сможет платить сумму, которую запрашивает полузащитник.

Также была информация о том, что Рибери отказал клубам из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.

А еще: Агент Рибери - о возможном переходе в "Локомотив": "Переговоры ведутся, но очень многое поставлено на карту"
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