Рибери зовут в Саудовскую Аравию

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Рибери зовут в Саудовскую Аравию

Клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к французскому полузащитнику "Баварии" Франку Рибери, сообщает Sport Paper.

По сведениям издания, арабский клуб готов предложить футболисту выгодные финансовые условия. Контракт хавбека с мюнхенцами истекает летом, поэтому он может достаться новому клубу бесплатно.

В этом сезоне 34-летний Рибери провел за "Баварию" 26 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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