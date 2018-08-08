Рибейро: "Роналду ушёл из "Реала", потому что испугался Винисиуса"

2 Теги реал мадридкриштиану роналдувинисиус жуниорфламенгоэвертон рибейро

Рибейро: "Роналду ушёл из "Реала", потому что испугался Винисиуса"

Полузащитник "Фламенго" Эвертон Рибейро высказался о перспективах своего бывшего одноклубника Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале".

"Винисиусу только исполнилось 18 лет. Думаю, в "Реале" он станет идеальным игроком. У него есть всё, чтобы стать топ-футболистом. Роналду ушёл из "Реала", потому что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку" - цитирует Рибейро Goal.com.

Напомним, что "Реал" купил Винисиуса за 45 миллионов евро.

Не пропустите: Видаль: "Роналду убежал в Италию, когда узнал, что я перехожу в "Барселону". | http://soccernews.ru

Комментарии
Рибейро далбаеп

Да цука, так и есть! Что за бред ты несешь?! Рон испугался щегла

Ответить
Пьянь

Роналду: Да что ты такое несешь, блять?!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов