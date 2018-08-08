Рибейро: "Роналду ушёл из "Реала", потому что испугался Винисиуса"

Полузащитник "Фламенго" Эвертон Рибейро высказался о перспективах своего бывшего одноклубника Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале".

"Винисиусу только исполнилось 18 лет. Думаю, в "Реале" он станет идеальным игроком. У него есть всё, чтобы стать топ-футболистом. Роналду ушёл из "Реала", потому что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку" - цитирует Рибейро Goal.com.

Напомним, что "Реал" купил Винисиуса за 45 миллионов евро.

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