Риццо перешёл в "Аталанту"

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Риццо перешёл в "Аталанту"

Полузащитник "Болоньи" Лука Риццо стал игроком "Аталанты", сообщает официальный сайт клуба.

25-летний хавбек присоединился к "чёрно-синим" на правах аренды до конца сезона. Следующим летом бергамский клуб будет иметь право выкупить футболиста.

Стоит отметить, что первую половину текущего сезона Риццо провёл в СПАЛ, сыграл 12 матчей и забил 2 гола.

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