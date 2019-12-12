Ричард Мастерс утвержден на посту исполнительного директора АПЛ

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Ричард Мастерс утвержден на посту исполнительного директора АПЛ

Ричард Мастерс назначен новым исполнительным директором АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Сегодня, 12 декабря, на заседании представителей клубов была утверждена кандидатура Мертенса на этот пост.

Ранее на эту должность должен был занять Дэвид Пемсел, однако в ноябре он подал в заявку из-за публикаций в СМИ, связанных с его личной жизнью.

Мастерс в 2006 году стал директором АПЛ по маркетингу и продажам, а в 2015-м он занял должность управляющего директора.

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