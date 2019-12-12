Ричард Мастерс утвержден на посту исполнительного директора АПЛ
Ричард Мастерс назначен новым исполнительным директором АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Сегодня, 12 декабря, на заседании представителей клубов была утверждена кандидатура Мертенса на этот пост.
Ранее на эту должность должен был занять Дэвид Пемсел, однако в ноябре он подал в заявку из-за публикаций в СМИ, связанных с его личной жизнью.
Мастерс в 2006 году стал директором АПЛ по маркетингу и продажам, а в 2015-м он занял должность управляющего директора.
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|2
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|16
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|3
|Манчестер Сити
|16
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|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
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|16
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|Шеффилд Юнайтед
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|9
|Арсенал Лондон
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|10
|Кристал Пэлас
|16
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|16
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|16
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|13
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|16
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|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
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|17
|Астон Вилла
|16
|15
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