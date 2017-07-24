Ридевалд стал игроком "Кристал Пэлас"

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Ридевалд стал игроком "Кристал Пэлас"

Защитник "Аякса" Хайро Ридевалд перешёл в "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила девять миллионов евро. 20-летний голландец заключил с "орлами" контракт до лета 2022 года.

"Я очень рад присоединиться к "Кристал Пэлас". Я счастлив предоставленной возможностью отправиться выступать в Премьер-Лигу. И замечательно, что я снова смогу работать с Франком Де Буром, с которым мы вместе трудились в "Аяксе" - сказал новобранец "Пэлас".

Ридевалд является воспитанником "Аякса", за основную команду выступал с 2013 года, сыграл 93 матча и забил 3 гола.

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