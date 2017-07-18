"Риека" и "Хафнарфьордур" выходят в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов
Завершились ещё два ответных матча второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. "Риека" на выезде уничтожила "Нью Сэйнтс", а "Хафнарфьордур" в гостях обыграл "Викингур". Победители сегодняшних встреч завоевали путёвки в следующую стадию турнира.
"Нью Сэйнтс" - "Риека" - 1:5 (результат первого матча - 0:2)
Голы: Матей, 41 - 0:1, Гавранович, 54 - 0:2, Горгон, 61 - 0:3, Ристовски, 64 - 0:4, Чесьлевич, 69 - 1:4, Гавранович, 79 - 1:5.
"Нью Сэйнтс": Харрисон, Прайс, Спендер, Сондерс, Роулинсон, Броббел, Раутледж, Эдвардс, Маллен, Куигли, Флетчер.
"Риека": Слуга, Вешович, Ристовски, Жупарич, Жута, Брадарич, Элез, Мишич, Матей, Горгон, Эбер.
"Викингур" – "Хафнарфьордур" - 0:2 (результат первого матча - 1:1)
Голы: Леннон, 79 (пенальти) - 0:1, Вальдимарссон, 90 - 0:2.
"Викингур": Расмуссен, Беньяминсен, Ватнхамар, Грегерсен, Юрхуус, Якобсен, Джорджевич, Якобсен, Ватнхамар, Лаваль, Ангел.
"Хафнарфьордур": Нильсен, Бедварссон, Думбия, Оулавссон, Вальдимарссон, Видарссон, Паульссон, Видарссон, Финнбогасон, Гуднасон, Леннон.
Удаление: Ольсен (78).
Не пропустите: "Карабах" снова побеждает "Самтредию" и выходит в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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