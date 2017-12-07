"Риека" победила "Милан", "Аустрия" и АЕК сыграли вничью

Теги миланриекааустрия венааек

"Риека" победила "Милан", "Аустрия" и АЕК сыграли вничью

Завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы в группе D. "Риека" дома обыграла "Милан", но не сумела подняться выше третьего места. АЕК в гостях разошелся миром с "Аустрией" и вышел в плей-офф.

"Риека" Хорватия – "Милан" Италия - 2:0 (1:0)
Голы: Пулич, 7 - 1:0, Гавранович, 47 - 2:0

"Риека": Слуга, Элез, Жута, Жупарич, Вешович, Квржич (Мавриас, 86), Малеш, Акости (Пунчец, 76), Павичич, Пулич, Гавранович (Чрниц, 81).

"Милан": Сторари, Антонелли (Форте, 80), Романьоли, Палетта, Калабрия, Биглия, Дзанеллато (Абате, 74), Локателли, Сапата, Кутроне, Андре Силва.

"Аустрия" Австрия – АЕК Греция - 0:0

"Аустрия": Пентц, Заламон (Саркария, 88), Мохаммед, Блауэнштайнер, Прокоп, Зербест, Хольцхаузер, Таджури (Лукас Энрике, 72), Пирес, Фризенбихлер (Моншайн, 77), Альхассан.

АЕК: Цинтотас, Родриго Гало, Чигринский, Враньеш, Бакакис, Галанопулос, Симойнш, Христодулопулос (Бакасетас, 64), Элдер Лопеш, Ливая (Коне, 90), Араухо (Клонаридис, 74).

Положение команд: Милан - 11, АЕК - 8, Риека - 7, Аустрия - 5.

Не пропустите: Футболисты "Интера" спели песню Inter Bells. | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Вильярреал 6 11
2 Астана 6 10
3 Славия Прага 6 8
4 Маккаби Тель-Авив 6 4
Группа B М О
1 Динамо Киев 6 13
2 Партизан 6 8
3 Янг Бойз 6 6
4 Шкендербеу 6 5
Группа C М О
1 Брага 6 10
2 Лудогорец 6 9
3 Истанбул ББ 6 8
4 Хоффенхайм 6 5
Группа D М О
1 Милан 6 11
2 АЕК 6 8
3 Риека 6 7
4 Аустрия Вена 6 5
Группа E М О
1 Аталанта 6 14
2 Лион 6 11
3 Эвертон 6 4
4 Аполлон 6 3
Группа F М О
1 Локомотив Москва 6 11
2 Копенгаген 6 9
3 Шериф 6 9
4 Злин 6 2
Группа G М О
1 Виктория Плзень 6 12
2 Стяуа Бухарест 6 10
3 Лугано 6 9
4 Хапоэль Беэр-Шева 6 4
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 6 13
2 Црвена Звезда 6 9
3 Кельн 6 6
4 БАТЭ 6 5
Группа I М О
1 Зальцбург 6 12
2 Марсель 6 8
3 Коньяспор 6 6
4 Витория Гимарайнш 6 5
Группа J М О
1 Атлетик Бильбао 6 11
2 Эстерсунд ФК 6 11
3 Заря Луганск 6 6
4 Герта 6 5
Группа K М О
1 Лацио 6 13
2 Ницца 6 9
3 Зульте-Варегем 6 7
4 Витесс 6 5
Группа L М О
1 Зенит Санкт-Петербург 6 16
2 Реал Сосьедад 6 12
3 Русенборг 6 5
4 Вардар 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов