"Риека" победила "Милан", "Аустрия" и АЕК сыграли вничью

Завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы в группе D. "Риека" дома обыграла "Милан", но не сумела подняться выше третьего места. АЕК в гостях разошелся миром с "Аустрией" и вышел в плей-офф.

"Риека" Хорватия – "Милан" Италия - 2:0 (1:0)

Голы: Пулич, 7 - 1:0, Гавранович, 47 - 2:0

"Риека": Слуга, Элез, Жута, Жупарич, Вешович, Квржич (Мавриас, 86), Малеш, Акости (Пунчец, 76), Павичич, Пулич, Гавранович (Чрниц, 81).

"Милан": Сторари, Антонелли (Форте, 80), Романьоли, Палетта, Калабрия, Биглия, Дзанеллато (Абате, 74), Локателли, Сапата, Кутроне, Андре Силва.

"Аустрия" Австрия – АЕК Греция - 0:0

"Аустрия": Пентц, Заламон (Саркария, 88), Мохаммед, Блауэнштайнер, Прокоп, Зербест, Хольцхаузер, Таджури (Лукас Энрике, 72), Пирес, Фризенбихлер (Моншайн, 77), Альхассан.

АЕК: Цинтотас, Родриго Гало, Чигринский, Враньеш, Бакакис, Галанопулос, Симойнш, Христодулопулос (Бакасетас, 64), Элдер Лопеш, Ливая (Коне, 90), Араухо (Клонаридис, 74).

Положение команд: Милан - 11, АЕК - 8, Риека - 7, Аустрия - 5.

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