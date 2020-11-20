"Рига" досрочно выиграла чемпионат Латвии

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"Рига" досрочно выиграла чемпионат Латвии

Чемпионом Латвии в третий раз подряд стала столичная "Рига".

Команда стала недосягаемой для конкурентов за два тура до окончания национального первенства.

Золотая медаль в числе прочих должна достаться и экс-тренеру "Спартака" Олегу Кононову, который возглавлял рижан до сентября.

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Команда М О
1 Liepāja Liepāja 1 3
2 Riga Riga 1 3
3 Даугава Рига Даугава Рига 1 3
4 Елгава Елгава 0 0
5 Метта / ЛУ Метта / ЛУ 0 0
6 Спартакс Спартакс 0 0
7 Тукумс 2000 Тукумс 2000 0 0
8 Вентспилс Вентспилс 1 0
9 Даугава Даугавпилс II Даугава Даугавпилс II 1 0
10 Валмиера Валмиера 1 0
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