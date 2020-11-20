"Рига" досрочно выиграла чемпионат Латвии
Чемпионом Латвии в третий раз подряд стала столичная "Рига".
Команда стала недосягаемой для конкурентов за два тура до окончания национального первенства.
Золотая медаль в числе прочих должна достаться и экс-тренеру "Спартака" Олегу Кононову, который возглавлял рижан до сентября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Liepāja
|1
|3
|2
|Riga
|1
|3
|3
|Даугава Рига
|1
|3
|4
|Елгава
|0
|0
|5
|Метта / ЛУ
|0
|0
|6
|Спартакс
|0
|0
|7
|Тукумс 2000
|0
|0
|8
|Вентспилс
|1
|0
|9
|Даугава Даугавпилс II
|1
|0
|10
|Валмиера
|1
|0