"Рига" досрочно выиграла чемпионат Латвии

Чемпионом Латвии в третий раз подряд стала столичная "Рига".

Команда стала недосягаемой для конкурентов за два тура до окончания национального первенства.

Золотая медаль в числе прочих должна достаться и экс-тренеру "Спартака" Олегу Кононову, который возглавлял рижан до сентября.

Не пропустите: Российская девушка-арбитр показала откровенные кадры с фотосессии. | http://soccernews.ru