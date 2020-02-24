"Рига" Кононова обыграла "Чертаново" в Кубке ФНЛ

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"Рига" Кононова обыграла "Чертаново" в Кубке ФНЛ

"Рига", главным тренером которой является Олег Кононов, обыграла "Чертаново" в полуфинале плей-офф Кубка ФНЛ за 5-8 места.

Благодаря этой победе, подопечные Кононова сыграют за пятое место с "Уралом".

"Чертаново" - "Рига" - 1:3 (1:1)

Голы: Н`Кололо, 5 - 0:1, Камышев, 11 - 1:1, Дебелко, 55 - 1:2, Гора, 72 - 1:3.

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