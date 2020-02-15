"Рига" Кононова обыграла "Мордовию" в рамках Кубка Олимп ФНЛ

"Рига" обыграла "Мордовию" в рамках Кубка Олимп ФНЛ.

Напомним, недавно рижский клуб возглавил бывший тренер "Спартака" Олег Кононов.

"Мордовия" - "Рига" - 0:2 (0:1)

Голы: Дебелко, 16 - 0:1, Сарич, 74 - 0:2.

В прошлом сезоне "Рига" стала чемпионом Латвии, поэтому в сезоне-2020/21 клуб сможет принять участие в квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

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