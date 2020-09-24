"Рига" Кононова проиграла "Селтику" и другие итоги матчей отбора Лиги Европы
"Селтик", ПСВ, "Мальме", "Русенборг", ЧФР и софийский ЦСКА обыграли своих соперников в 3-м отборочном раунде Лиги Европы.
"Мура" - ПСВ - 1:5 (1:2)
Голы: Мален, 17 - 0:1, Коутер, 21 - 1:1, Мауру Жуниор, 28 - 1:2, Гакпо, 54 - 1:3, Мален, 65 - 1:4, Гакпо, 90 - 1:5.
"Мальме" - "Локомотива" (Хорватия) - 5:0 (3:0)
Голы: Телин, 5 - 1:0, Телин, 17 - 2:0, Налич, 31 - 3:0, Ларссон, 52 - 4:0, Рикс, 72 - 5:0.
ЦСКА (Болгария) - "Б-36" (Фарерские Острова) - 3:1 (2:0)
Голы: Соу, 27 - 1:0, Йомов, 38 - 2:0, Пингель, 61 - 2:1, Кейта, 83 - 3:1.
"Рига" (Латвия) - "Селтик" - 0:1 (0:0)
Гол: Эль-Юнусси, 90.
"Русенборг" (Норвегия) - "Аланьяспор" (Турция) - 1:0 (0:0)
Гол: Конрадсен, 59.
"Юргорден" (Швеция) - ЧФР (Румыния) - 0:1 (0:0)
Гол: Винисиус, 55.
А еще: "Ростов" проиграл "Маккаби" и вылетел из Лиги Европы | http://soccernews.ru
главное
-
"Милан" обыграл "Буде-Глимт" и вышел в следующий раунд Лиги Европы
-
"Ливерпуль" разгромил соперника, забив 7 голов, а "Сити" обыграл "Борнмут" в Кубке Англии
-
Диего Годин стал игроком "Кальяри"
-
Карпин - о вылете "Ростова" из Лиги Европы: "Сложно прессинговать, когда на одного человека меньше"
-
"Ростов" проиграл "Маккаби" и вылетел из Лиги Европы
Лента новостей
-
"Бавария" обыграла "Севилью" и выиграла Суперкубок УЕФА
-
"Милан" обыграл "Буде-Глимт" и вышел в следующий раунд Лиги Европы
-
Карпин: "Забудьте про рейтинги. Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой"
-
АЕК обыграл "Санкт-Галлен", "Стандард" и "Базель" оказались сильнее своих соперников и другие итоги матчей Лиги Европы
-
"Ливерпуль" разгромил соперника, забив 7 голов, а "Сити" обыграл "Борнмут" в Кубке Англии
-
"Гранада", "Галатасарай" и "Клаксвик" обыграли своих соперников в Лиге Европы
-
Геркус высказался о выступлении клубов РПЛ в Лиге Европы
-
"Астон Вилла" в гостях обыграла "Бристоль Сити" в Кубке Англии
-
Червиченко заявил, что "Спартак" смотрелся бы в Лиге Европы лучше "Ростова" и "Динамо"
-
Диего Годин стал игроком "Кальяри"
-
"Рига" Кононова проиграла "Селтику" и другие итоги матчей отбора Лиги Европы
-
Радимов высказался о поражении "Ростова" в Лиге Европы
-
"Фехервар" обыграл "Реймс" из Лиги Европы в серии пенальти
-
Карпин - о вылете "Ростова" из Лиги Европы: "Сложно прессинговать, когда на одного человека меньше"
-
Черданцев высказался о вылете "Ростова" из Лиги Европы
-
Две из шести российских команд выбыли из еврокубков
-
"Ростов" проиграл "Маккаби" и вылетел из Лиги Европы
-
"Виктория" разгромила "Сеннерйюск" в матче отбора Лиги Европы
-
Нойер, Левандовски и Ракитич - в старте на матч Суперкубка УЕФА "Бавария" - "Севилья"
-
Мурило заявил, что с Николичем ему комфортнее в "Локо", чем с Семиным
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18