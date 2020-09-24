"Рига" Кононова проиграла "Селтику" и другие итоги матчей отбора Лиги Европы

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"Рига" Кононова проиграла "Селтику" и другие итоги матчей отбора Лиги Европы

"Селтик", ПСВ, "Мальме", "Русенборг", ЧФР и софийский ЦСКА обыграли своих соперников в 3-м отборочном раунде Лиги Европы.

"Мура" - ПСВ - 1:5 (1:2)

Голы: Мален, 17 - 0:1, Коутер, 21 - 1:1, Мауру Жуниор, 28 - 1:2, Гакпо, 54 - 1:3, Мален, 65 - 1:4, Гакпо, 90 - 1:5.

"Мальме" - "Локомотива" (Хорватия) - 5:0 (3:0)

Голы: Телин, 5 - 1:0, Телин, 17 - 2:0, Налич, 31 - 3:0, Ларссон, 52 - 4:0, Рикс, 72 - 5:0.

ЦСКА (Болгария) - "Б-36" (Фарерские Острова) - 3:1 (2:0)

Голы: Соу, 27 - 1:0, Йомов, 38 - 2:0, Пингель, 61 - 2:1, Кейта, 83 - 3:1.

"Рига" (Латвия) - "Селтик" - 0:1 (0:0)

Гол: Эль-Юнусси, 90.

"Русенборг" (Норвегия) - "Аланьяспор" (Турция) - 1:0 (0:0)

Гол: Конрадсен, 59.

"Юргорден" (Швеция) - ЧФР (Румыния) - 0:1 (0:0)

Гол: Винисиус, 55.

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