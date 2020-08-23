"Рига" Кононова выиграла в 13-й раз подряд

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"Рига" Кононова выиграла в 13-й раз подряд

В 15-м туре чемпионата Латвии "Рига", которую возглавляет бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов, разгромила "Тукумс 2000" со счетом 5:2. 

Победу рижскому клубу принесли дубли Рожера и Куле Мбомбо, а также гол Олега Лайзанса.

"Рига" одержала 13-ю победу подряд в чемпионате Латвии и продолжает лидировать в турнире.

"Рига" - "Тукумс 2000" - 5:2 (3:0)
Голы: Лайзанс, 9 (с пенальти) - 1:0, Рожер, 20 - 2:0, Рожер, 28 - 3:0, Басил, 48 - 3:1, Мбомбо, 56 - 4:1, Мбомбо, 81 - 5:1, Анманис, 90+2 - 5:2

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