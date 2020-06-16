"Рига" одержала победу в первом официальном матче под руководством Кононова
В матче 1-го тура чемпионата Латвии "Рома" обыграла "Валмиеру" со счетом 2:0. Победу рижскому клубу принесли голы Романа Дебелко и Антонийса Черномордийса.
Этот матч стал первым официальным для "Риги" под руководством главного тренера Олега Кононова, который ранее тренировал "Спартак". Следующий матч рижане проведут 21 июня против юрмальского "Спартака".
Кононов возглавил "Ригу" в феврале 2020 года. Ранее он также тренировал "Карпаты", "Севастополь", "Краснодар", "Ахмат" и тульский "Арсенал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20