"Рига" одержала победу в первом официальном матче под руководством Кононова

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"Рига" одержала победу в первом официальном матче под руководством Кононова

В матче 1-го тура чемпионата Латвии "Рома" обыграла "Валмиеру" со счетом 2:0. Победу рижскому клубу принесли голы Романа Дебелко и Антонийса Черномордийса.

Этот матч стал первым официальным для "Риги" под руководством главного тренера Олега Кононова, который ранее тренировал "Спартак". Следующий матч рижане проведут 21 июня против юрмальского "Спартака".

Кононов возглавил "Ригу" в феврале 2020 года. Ранее он также тренировал "Карпаты", "Севастополь", "Краснодар", "Ахмат" и тульский "Арсенал".

Не пропустите: "Рига" Кононова обыграла "Чертаново" в Кубке ФНЛ. | http://soccernews.ru
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