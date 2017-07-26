Ригони близок к переходу в "Зенит"



Полузащитник "Индепендьенте" Эмилиано Ригони в ближайшее время перейдет в "Зенит".

"Ригони переходит в российский клуб "Зенит". При этом, информация о последующей аренде в "Ривер Плейт" или какой-то другой клуб неверна", - написал журналист Эрнан Кастильо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что 24-летний Ригони обойдется "Зениту" в девять миллионов евро.

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