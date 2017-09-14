Ригони: "Было несколько предложений от европейских клубов, но я хотел перейти в серьезный клуб"

Полузащитник питерского "Зенита" Эмилиано Ригони высказался о своем переходе в стан "сине-бело-голубых".

"Еще когда я играл в "Индепендьенте", было несколько предложений из Европы. Итальянская "Аталанта" проявляла очень большую настойчивость. Но я понимал - уезжать еще рано. Надо улучшить свою игру до такого уровня, чтобы заслужить приглашение в серьезный клуб. Поэтому остался. О чем не жалею, слава Богу, все в итоге сложилось так, как сложилось. И в результате я оказался в "Зените". Звали, кстати, в то время и в "Ривер Плейт", - цитирует 24-летнего хавбека Совесткий спорт.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Вардара". | soccernews.ru