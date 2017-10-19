Ригони: "Чтобы сделать еще один хет-трик, надо еще раз сфотографироваться с Месси"



Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони прокомментировал победу своей команды над "Русенборгом" (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором он сделал хет-трик.

"Мне подарили мяч в честь того, что я забил три гола. Я быстренько его взял, чтобы оставить на память, его подписала вся команда. Я хорошо себя чувствовал, был в отличной физической форме в этом матче. Конечно, голы придают дополнительной мотивации. В целом вся команда сегодня вышла с хорошим зарядом и ответственно подошла к матчу. Быстрый гол - это очень хорошо, он позволил сразу взять игру под контроль. Думаю, мы сегодня по всем параметрам превосходили соперника.

Все хотят сфотографироваться с Месси, для меня это памятное фото. Чтобы сделать еще один хет-трик, надо еще раз сфотографироваться с Месси. Это самое надежное. Да, действительно, это мой первый хет-трик, до этого были только дубли. Конечно, это особенный момент для меня. Я вышел на новый уровень, буду стараться и дальше, чтобы сделать еще не один хет-трик, а главное, буду работать на команду", – приводят слова Ригони российские СМИ.

Фото: Месси и Ригони в сборной Аргентины.

Напомним, что 24-летний Ригони забил пять голов в трех матчах Лиги Европы и теперь является лучшим бомбардиром турнира.

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