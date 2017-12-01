Ригони: "Для меня важно возглавлять список бомбардиров Лиги Европы"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони доволен тем, что он является лучшим бомбардиром Лиги Европы.

"Забивать голы – это самое приятное, что бывает в футболе. Не скрою, для меня важно продолжать возглавлять список бомбардиров. Кроме того, гол в ворота "Вардара" позволил нам сохранить первую строчку в группе Лиги Европы. Приносить победы своей команде – моя прямая обязанность", - приводят слова Ригони российские СМИ.

На данный момент на счету 24-летнего аргентинца 6 голов в 5 матчах.

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