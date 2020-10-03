Ригони договорился о переходе хавбека "Зенита"
"Сочи" и "Зенит" согласовали трансфер полузащитника Эмилиано Ригони, утверждает "Чемпионат".
По информации источника, питерский клуб решил продать аргентинца, чтобы освободить место в составе под другого легионера - Вендела из "Спортинга".
Впрочем, сделка ещё может сорваться, если Ригони не захочет переходить в "Сочи", а предпочтёт искать вариант продолжения карьеры в Европе.
Хавбек выступал за "Зенит" с августа 2017 года, сыграл 62 матча, забил 12 голов и сделал 9 ассистов. Сдавался в аренду "Аталанте" и "Сампдории".
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