Хавбек Эмилиано Ригони досрочно вернулся в "Зенит" из аренды.

Ригони с лета 2019 года выступал за "Сампдорию", где в этом сезоне сделал одну голевую передачу в 9 играх.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне Ригони также досрочно возвращался из аренды в "Аталанте".

Действующее соглашение аргентинца с "Зенитом" истекает летом 2021 года.

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