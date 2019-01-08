Ригони досрочно вернулся в "Зенит" из аренды

Теги зенит санкт-петербургэмилиано ригони

Ригони досрочно вернулся в "Зенит" из аренды

Агент Эмилиано Ригони Хуан Оллер подтвердил информацию о том, что "Зенит" вернул игрока из "Аталанты". Об этом сообщает "Р-Спорт"

"Зенит" досрочно расторг контракт аренды игрока с "Аталантой". 

В скором времени футболист вернется в расположении питерской команды. Сумма компенсации пока не оглашается.

"Зенит" пока официально не объявлял о возвращении игрока.

В текущем сезоне Ригони забил 3 гола в 12 матчах.

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