Ригони: "Футбол на снегу, наш новый вид спорта!"

Теги зенит санкт-петербургэмилиано ригони

Ригони: "Футбол на снегу, наш новый вид спорта!"

"Зенит" продолжает подготовку к матчу 19-го тура чемпионата России против "Урала".

Сегодня футболисты питерского клуба тренировались на заснеженном поле своей базы.

"Футбол на снегу, наш новый вид спорта!" - написал в своем Instagram хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони.

Фото: Снежная тренировка "Зенита".

Матч "Зенит" - "Урал" состоится 2 декабря и начнется в 14:00 мск.

Не пропустите: Ригони: "Зенит" будет чемпионом". | http://soccernews.ru

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