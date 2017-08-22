Ригони готовится пройти медобследование в "Зените"

Полузащитник аргентинского "Индепендьенте" Эмилиано Ригони готовится пройти медобследование в питерском "Зените".

Как информирует телеканал МАТЧ ТВ, 24-летний хавбек уже прибыл в культурную столицу России. Ожидается, что после сегодняшнего прохождения медобследования футболист подпишет полноценный контракт с "сине-бело-голубыми".

Напомним, на матче "Зенит" - "Утрехт" ожидается аншлаг. | soccernews.ru