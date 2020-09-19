Ригони хочет перебраться в Серию А

Хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в Италии.

По сведениям Metaratings, агенты аргентинца ищут для него клуб в Серии А, но конкретных предложений игроку пока не поступало.

Известно, что от услуг Ригони отказался новичок Серии А "Кротоне".

Соглашение Ригони с "Зенитом" истекает следующим летом. В текущем сезоне он провел шесть игр.

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