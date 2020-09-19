Ригони хочет перебраться в Серию А

Теги зенит санкт-петербургэмилиано ригоникротоне

Ригони хочет перебраться в Серию А

Хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в Италии.

По сведениям Metaratings, агенты аргентинца ищут для него клуб в Серии А, но конкретных предложений игроку пока не поступало.

Известно, что от услуг Ригони отказался новичок Серии А "Кротоне".

Соглашение Ригони с "Зенитом" истекает следующим летом. В текущем сезоне он провел шесть игр.

Читайте также: "Сочи" отказывается покупать Ригони и настаивает на аренде. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" подтвердил разрыв крестообразных связок у Глушенкова

"Спартак" подтвердил разрыв крестообразных связок у Глушенкова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов