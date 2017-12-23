Ригони хочет сыграть на ЧМ-2018

Теги эмилиано ригонизенит санкт-петербургаргентина

Ригони хочет сыграть на ЧМ-2018

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони заявил, что его целью является выступление в составе сборной Аргентины на ЧМ-2018.

"Сначала это было мечтой. Теперь же участие в Чемпионате Мира стало целью для меня. Последние полгода в России стали для меня временем личного и профессионального роста" - сказал 24-летний аргентинец.

Ригони дебютировал за "альбиселесте" в октябре этого года и сыграл 2 матча.

Не пропустите: Вот так бы выглядел сегодняшний "Зенит", не продавай он своих лидеров. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов