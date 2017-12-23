Ригони хочет сыграть на ЧМ-2018

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони заявил, что его целью является выступление в составе сборной Аргентины на ЧМ-2018.

"Сначала это было мечтой. Теперь же участие в Чемпионате Мира стало целью для меня. Последние полгода в России стали для меня временем личного и профессионального роста" - сказал 24-летний аргентинец.

Ригони дебютировал за "альбиселесте" в октябре этого года и сыграл 2 матча.

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