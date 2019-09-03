Ригони: "Хочу хорошо выступить в этом сезоне и остаться в "Сампдории"

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Ригони: "Хочу хорошо выступить в этом сезоне и остаться в "Сампдории"

Новый игрок "Сампдории" Эмилиано Ригони рассказал, что думает о переходе в новый клуб. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

"Очень рад быть здесь. Рад вернуться в чемпионат Италии. Очень жду уже, когда начну выступать с командой. Хочу больше играть в этом сезоне и в дальнейшем остаться в "Сампдории", - сказал Ригони.

Напомним, футболист перешел в итальянский клуб на правах аренды с опцией выкупа.

Ригони играл в "Зенита" с 2017 года. В прошлом сезоне он выступал в аренде в "Аталанте", во второй половине кампании он вернулся в петербургский клуб, забив 3 гола и сделав 6 ассистов в 11 матчах РПЛ. Соглашение полузащитника с "Зенитом" рассчитано до 2021 года.

А еще: Официально: Ригони перешел в "Сампдорию" на правах аренды| http://soccernews.ru
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