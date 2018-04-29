Ригони и Дриусси против Головина и Мусы: "Зенит" и ЦСКА объявили составы

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Ригони и Дриусси против Головина и Мусы: "Зенит" и ЦСКА объявили составы

Стали известны составы "Зенита" и ЦСКА на матч 28-го тура чемпионата России

"Зенит": Лодыгин, Иванович, Мевля, Смольников, Кришито, Паредес, Ерохин, Кузяев, Ригони, Дриусси, Заболотный.

Запасные: Бабурин, Гойло, Каккоев, Скроботов, Набиуллин, Жирков, Краневиттер, Оздоев, Плетнев, Полоз.

ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Алексей Березуцкий, Щенников, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Головин, Чалов, Муса.

Запасные: Помазун, Набабкин, Хосонов, Миланов, Натхо, Жемалетдинов, Витиньо.

Матч "Зенит" - ЦСКА начнется в 16:30 мск.

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