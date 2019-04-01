Ригони: "Кокорин всегда был очень важен для "Зенита"
Игрок "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал, что думает об изменениях в составе сине-бело-голубых с момента его ухода из команды.
На данный момент 26-летний аргентинец выступает в "Аталанте" на правах аренды.
"В "Зените" произошли кардинальные изменения. Кокорин был очень важен для команды. Паредес часто определял ход игры, Ерохин травмирован, очень жаль, желаю ему скорейшего выздоровления. Очень важно, чтобы команда была единой и хотела побеждать - в каждой игре нужно выходить и сражаться", - сказал Ригони.
Напомним, что в октябре прошлого года Александр Кокорин и Павел Мамаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Срок их пребывания под стражей истекает 8 апреля.
Не пропустите: Друг Кокорина назвал пять хороших фактов о форварде, который содержится в СИЗО. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football
-
Семак повторил клубный рекорд "Зенита" 12-летней давности
-
Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии Whoscored
-
Трансферное окно еще не открыто, а клубы уже потратили больше 300 млн! Рассказываем о ТОП-5 сделках на данный момент
-
"Реал" договорился о переходе бразильского форварда Гильерме
Лента новостей
-
Защитник "Ахмата" Родолфо выбыл на три недели из-за травмы
-
2
Мевля стал лучшим игроком "Ростова" в матче с "Уралом"
-
Гаттузо: "Команды жива, мы понимаем, с какими трудностями столкнулись, но мы не мертвы"
-
1
Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football
-
Нойер не поможет "Баварии" в матче с "Хайденхаймом"
-
Эмери поделился ожиданиями от матча "Арсенал" - "Ньюкасл"
-
"Расинг" досрочно стал чемпионом Аргентины
-
Ригони: "Кокорин всегда был очень важен для "Зенита"
-
Слуцкий - о матче с "АЗ": "В этой встрече решится многое для обеих команд"
-
РПЛ назвала лучшего игрока по итогам декабря
-
Роша: "Я несчастлив в "Спартаке"
-
Семак повторил клубный рекорд "Зенита" 12-летней давности
-
Адвокат Мамаева: "На предварительном слушании будем просить изменить меру пресечения"
-
В Китае ужесточили правила для натурализации футболистов
-
1
В РФС дали оценку судейству в матче "Ахмат" - "Спартак"
-
Пять европейских топ-клубов поборются за Дугласа Косту
-
Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии Whoscored
-
Варан объявил "Реалу" о желании сменить клуб
-
"Реал" хочет купить хавбека "Ромы" Ундера
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить почти 40 миллионов евро за игрока "Кристал Пэлас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12