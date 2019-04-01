Ригони: "Кокорин всегда был очень важен для "Зенита"

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Ригони: "Кокорин всегда был очень важен для "Зенита"

Игрок "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал, что думает об изменениях в составе сине-бело-голубых с момента его ухода из команды.

На данный момент 26-летний аргентинец выступает в "Аталанте" на правах аренды.

"В "Зените" произошли кардинальные изменения. Кокорин был очень важен для команды. Паредес часто определял ход игры, Ерохин травмирован, очень жаль, желаю ему скорейшего выздоровления. Очень важно, чтобы команда была единой и хотела побеждать - в каждой игре нужно выходить и сражаться", - сказал Ригони.

Напомним, что в октябре прошлого года Александр Кокорин и Павел Мамаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Срок их пребывания под стражей истекает 8 апреля.

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