Ригони: "Матч со "Спартаком" будет особенным, это русское "класико"



Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони рассуждает о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Мы очень довольны победой над "Тосно" (5:0) . Нам нужно было выигрывать, не терять очки. Так что мы счастливы. Матч со "Спартаком" будет особенным. Мы должны выигрывать его, выложиться на максимум, ведь это русское "класико", - приводят слова Ригони российские СМИ.

Напомним, что матч "Спартак" - "Зенит" состоится 27 ноября.

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