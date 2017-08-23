Ригони: "Моя главная задача - тренироваться каждый день и проявлять себя на поле"

Теги зенит санкт-петербургэмилиано ригони

Ригони: "Моя главная задача - тренироваться каждый день и проявлять себя на поле"

Хавбек Эмилиано Ригони прокомментировал свой переход в "Зенит".

"В первую очередь я очень доволен своим пребыванием в "Зените". Первая тренировка прошла отлично, для меня это был очень хороший день. Я был очень рад присоединиться к своим друзьям-аргентинцам.

Когда начинались переговоры с "Индепендьенте", я разговаривал с Манчини, он уговаривал меня приехать сюда, и я очень рад быть здесь. Моя главная задача - тренироваться каждый день и проявлять себя на поле.

Как только узнал, что попал в сферу интересов "Зенита", я начал следить за матчами и результатами команды. Я видел, что это сильный клуб, и надеюсь, что в этом сезоне он таким и останется" - приводят слова Ригони российские СМИ.

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