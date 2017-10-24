Ригони назвал игрока, которого бы он, если бы имел такую возможность, пригласил в "Зенит"

Теги эмилиано ригонипауло дибалазенит санкт-петербург

Ригони назвал игрока, которого бы он, если бы имел такую возможность, пригласил в "Зенит"Полузащитник питерского "Зенита" Эмилиано Ригони назвал игрока, которого бы он, если бы имел такую возможность, пригласил в свой клуб.

"Если бы у меня была возможность пригласить в "Зенит" абсолютно любого футболиста, кто бы это был? Пауло Дибала", - приводит слова 24-летнего хавбека 8news.

Напомним, Ригони поделился своим впечатлением о российском футболе. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 14 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов