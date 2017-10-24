Ригони назвал игрока, которого бы он, если бы имел такую возможность, пригласил в "Зенит"

Полузащитник питерского "Зенита" Эмилиано Ригони назвал игрока, которого бы он, если бы имел такую возможность, пригласил в свой клуб.

"Если бы у меня была возможность пригласить в "Зенит" абсолютно любого футболиста, кто бы это был? Пауло Дибала", - приводит слова 24-летнего хавбека 8news.

Напомним, Ригони поделился своим впечатлением о российском футболе. | soccernews.ru