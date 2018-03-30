Ригони недоволен российским ГИБДД

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Ригони недоволен российским ГИБДД
Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал о негативном опыте общения с сотрудниками ГИБДД.

"Русские дороги? Если честно, не очень. Некоторые в хорошем состоянии, но есть те, по которым сложно передвигаться. Я немного страдаю от этого. На своей машине всегда стараюсь быть осторожнее и еду не очень быстро. Иначе придется тратить много денег на ремонт. Но такова жизнь, надо адаптироваться.

Кстати, однажды меня остановили сотрудники ГИБДД после одного из домашних матчей. Я довез Дриусси до дома и поехал к себе. Я был в зенитовской форме. Меня неожиданно остановили и попросили документы. Это продолжалось очень долго, я застрял минут на 40. Они реально мурыжили меня. Только представьте – это происходило при температуре минус 10. Я страшно замерз и не понимал, что происходит. Пришлось даже звонить переводчице, чтобы она объяснила, как себя вести. Со мной в машине еще ехал Паредес. В итоге, нам вдвоем как-то удалось решить эту ситуацию. Думаю, что они поняли, что мы совсем иностранцы и ловить тут нечего. Как мне потом рассказали, это была простая проверка документов. Никаких правил я не нарушал", - приводит слова Ригони официальный сайт клуба.

Напомним, что хавбек перешел в "Зенит" из "Индепендьенте" летом 2017 года за 9 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний Ригони провел 22 матча, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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