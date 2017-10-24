Ригони: "Негатива в российском футболе пока не увидел"

Полузащитник питерского "Зенита" Эмилиано Ригони поделился своим впечатлением о российском футболе.

"Вещей, которые бы неприятно меня удивили в российском футболе, пока не видел. Вообще я довольно быстро адаптировался к вашему футболу. И пока все нравится. Негатива не вижу. Поля? Это вы в Аргентине не были! Я к плохим полям привык на родине. И не могу сказать, что в России все плохо в этом плане", - цитирует 24-летнего хавбека Rusfootball.

Напомним, Тарасов не сыграет с "Зенитом". | soccernews.ru