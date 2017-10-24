Ригони: "Негатива в российском футболе пока не увидел"

Теги эмилиано ригонизенит санкт-петербург

Ригони: "Негатива в российском футболе пока не увидел"Полузащитник питерского "Зенита" Эмилиано Ригони поделился своим впечатлением о российском футболе.

"Вещей, которые бы неприятно меня удивили в российском футболе, пока не видел. Вообще я довольно быстро адаптировался к вашему футболу. И пока все нравится. Негатива не вижу. Поля? Это вы в Аргентине не были! Я к плохим полям привык на родине. И не могу сказать, что в России все плохо в этом плане", - цитирует 24-летнего хавбека Rusfootball.

Напомним, Тарасов не сыграет с "Зенитом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов в Кубке Германии: "РБ Лейпциг" принимает "Баварию""

Лига чемпионов в Кубке Германии: "РБ Лейпциг" принимает "Баварию""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 14 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов