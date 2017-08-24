Ригони обещает учить русский язык

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Ригони обещает учить русский язык

Аргентинский новичок питерского "Зенита" Эмилиано Ригони обещает учить русский язык.

"Сейчас живу в отеле. Но вскоре клуб подберёт мне квартиру, и тогда жена и дочь присоединятся ко мне. И раз мы приехали надолго, то русским языком надо будет заняться всей семье. Возможно, в клубе сами решат найти мне преподавателя для занятий. Но я буду изучать русский в любом случае" - сказал 24-летний футболист.

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